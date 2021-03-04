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خمسة تاكتيكس يوضح نقاط القوة والضعف في الترجي التونسي.. عودة الشعلالي ومفأجأة الشعباني

الخميس 04/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
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قبل كل مباراة لنادي الزمالك ، يعرض لسيادتكم ’’ موقع الفجر الرياضي’’  حلقة جديدة من برنامج خمسة تاكتيس ، من تقديم المحلل الرياضي محمد ناصف.

وتدور  أحداث حلقة اليوم ، عن المباراة الترجي التونسي و الزمالك  التي ينتظرها عشاق جماهير الفارس الأبيض ، التي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويكشف المحلل الرياضي  ’’ محمد ناصف ’’ في حلقة اليوم ، نقاط القوة والضعف في الترجي التونسي عودة الشعلالي ومفجأة الشعباني يوضح  حال فريق الترجي  في جدول ترتيب الدوري التونسي الممتاز.

والجدير بالذكر ، تنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة على بي أن سبورت7.



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دوري أبطال أفريقيا الزمالك الترجي التونسي

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