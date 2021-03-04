خمسة تاكتيكس يوضح نقاط القوة والضعف في الترجي التونسي.. عودة الشعلالي ومفأجأة الشعباني

قبل كل مباراة لنادي الزمالك ، يعرض لسيادتكم ’’ موقع الفجر الرياضي’’ حلقة جديدة من برنامج خمسة تاكتيس ، من تقديم المحلل الرياضي محمد ناصف.





وتدور أحداث حلقة اليوم ، عن المباراة الترجي التونسي و الزمالك التي ينتظرها عشاق جماهير الفارس الأبيض ، التي ستكون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.





ويكشف المحلل الرياضي ’’ محمد ناصف ’’ في حلقة اليوم ، نقاط القوة والضعف في الترجي التونسي عودة الشعلالي ومفجأة الشعباني يوضح حال فريق الترجي في جدول ترتيب الدوري التونسي الممتاز.





والجدير بالذكر ، تنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة على بي أن سبورت7.







