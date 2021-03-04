Advertisements

الأمم المتحدة: القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن "جرائم حرب" محتملة في تيجراي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:50 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
Advertisements

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن "جرائم حرب" محتملة في تيجراي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أعرب رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي عن قلقه إزاء النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، مؤكدًا على حق الخرطوم في فرض سيادتها على أراضيها.

 

وأكد أفورقي في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سلمها له وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار أفورقي يماني قبراب اليوم الأربعاء "عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تنميتها وتطويرها، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

 

وقال أفورقي في رسالته: إن بلاده تتفهم موقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه".

 

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بسبب النزاع الحدودي بين البلدين ورغبة الخرطوم في فرض سيطرتها على كامل أراضيها بعد تعرض الجيش السوداني لهجمات إرهابية من قبل ميليشيات إثيوبية، إضافة إلى الخلافات الدائرة بين الطرفين بسبب السد الإثيوبي الذي أكد السودان أكثر من مرة أنه يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تيجراي القوات الإثيوبية الأمم المتحدة اريتريا

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون

منذ 37 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ أقل من ساعتين

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعة و 12 دقيقة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة و 22 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رسمياً.. إثيوبيا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن إريتريا

رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا يزوران حدودهما المشتركة

رئيس الوزراء الإثيوبى يزور مدينة تيسينى بإريتريا

بعد مرور عام ونصف.. المجلس العسكري السودانى يعيد فتح الحدود مع إريتريا

الرئيس الإريتري يشيد بانحياز "العسكري السوداني" لرغبات الشعب

رئيس المجلس العسكري السوداني يتسلم رسالة من الرئيس الإريتري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات