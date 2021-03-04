الأمم المتحدة: القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن "جرائم حرب" محتملة في تيجراي

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن "جرائم حرب" محتملة في تيجراي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي عن قلقه إزاء النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، مؤكدًا على حق الخرطوم في فرض سيادتها على أراضيها.

وأكد أفورقي في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سلمها له وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار أفورقي يماني قبراب اليوم الأربعاء "عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تنميتها وتطويرها، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال أفورقي في رسالته: إن بلاده تتفهم موقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه".

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بسبب النزاع الحدودي بين البلدين ورغبة الخرطوم في فرض سيطرتها على كامل أراضيها بعد تعرض الجيش السوداني لهجمات إرهابية من قبل ميليشيات إثيوبية، إضافة إلى الخلافات الدائرة بين الطرفين بسبب السد الإثيوبي الذي أكد السودان أكثر من مرة أنه يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد.