Advertisements

مودي كامل.. ينهي جدل الموسيقي بفيلم "آل هارون"

الخميس 04/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements




وقع "مودي كامل" لتنفيذ الموسيقي التصويرية لصالح فيلم "آل هارون" مع المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، من تاليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام .

ومن أعمال "مودي كامل" السابقة “مسلسل طايع”، و”فيلم ريما"، بالإضافة إلى "الهجام"، "مملكة الغجر" بالاضافه الي المذيد من العمال الشهيرة .

وأكد مصدر من فريق الانتاج، أن "مودي كامل" قد أنهي التعاقدات الرسمية مع المنتج "حسني محمود"، وبدا رسميا في تنفيذ الاعداد الموسيقي.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر رياحنه، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز واسلام حافظ، وهاجر الشارنوبي، حمدي هيكل ومريم البحراوي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن .

أخبار تهمك

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 21 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة وريال مدريد تحت طائلة القانون

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات