جوكر بورتو السويس | الانضمام للزمالك حلمي .. وهدفي الصعود بفريقي للدورى الممتاز

يعد محمد خيرى صاحب الـ 27 عاما من اللاعبين البارزين ضمن صفوف فريق بورتو السويس، حيث يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم سواء على الأطراف أو خلف المهاجم أو اللعب كمهاجم صريح، حيث اثبات جودة مع فريقة بالصعود للدورى القسم الثانى الموسم الماضى.





ويري جوكر بورتو السويس في تصريحات «لبوابة الفجر» ،أن أشرف توفيق مدربه من افضل المدربين بالمسابقة، ويمتلك رؤية فنية جيدة جداً، ولديه القدرة على تطوير وتحسين أداء اللاعبين بشكل كبير وذلك حدث مع الكثير من اللاعبين في الوقت الحالي.



وتحدث «خيري» بدءا هذا الموسم من أجل الصعود للدورى اللممتاز فقط، صدفنا سوء حظ اخر الجولات اديت لهزائم غير مستحقه، وكان اخرهم امس أمام فريق المريخ في ختام منافسات الدور الأول بمجموعة القاهرة لدورى القسم الثانى.





ويري «جوكر بورتو» أن تركيزنا السنادى علي الصعود فقط لا غير ، الفترة القادمة صعبة جدا لابد من التركيز والتعب للوصول لحلمنا وهو الصعود والجميع داخل منظومة بورتو من اول مجلس الادارة و الجهاز الفنى والادارى واللاعبين، فى تركيز تام ومجهود كبير فى اثناء التدربيات.





وقال « خيري » قد انضمت لفريق بورتو الموسم الماضى وشاركت مع الفريق في جميع المباريات حتي التمكن من الصعود للقسم الثانى، اما بالنسبة للموسم الحالي لم اشارك مثل الموسم الماضي غير في 10 مباريات، انا طبعا زعلان بس الاهم عندى هو الفريق يحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط ده اهم من اى شىء والأهم هو المصلحه العامه للفرقه والصعود.



واستكمال طبعا أحترم وجهه نظر الجهاز الفنى بقيادة أشرف توفيق، انا بجتهد في التمارين حتى اعود للتشكيل الاساسي و أكون جاهز اى وقت.



وأعرب محمد خيري ، عن حلمه باللعب لنادى الزمالك في المستقبل، ولكني حاليا ابذل كل ما في وسعى بقميص فريقى حتى تحقيق الصعود للدورى الممتاز، وأن لا أحد يعلم ما سيحدث مستقبلاً.





ويذكر أن « خيري » بدء حياته الكروية مع بناشئين منتخب السويس ثم اللانضمام لفريق أسمنت السويس والمشاركه في سن صغير بدوري القسم الثانى.