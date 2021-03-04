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دراجان يوڤيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري
الخميس 04/مارس/2021 - 03:56 م
محمد زويد
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أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق وادي دجلة غد،الجمعة،ضمن منافسات الدوري العام المصري.
و شهدت قائمة الدراويش عودة كل من حسين السيد و شكري نجيب و محمود دونجا بعد غيابهم عن مواجهة أنبي الماضية لأسباب مختلفة .
و جاءت قائمة الفريق على النحو الآتي:-
حراسة المرمى: محمد فوزي ، محمد مجدي
خط الدفاع: أحمد كاستيلو ، مروان الصحراوي ، محمد هاشم ، رضوان شريفي ، حسين السيد ، مصطفى فارس
خط الوسط: محمود دونجا ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد عادل ، نادر رمضان ، أحمد مدبولي ، زياد طارق
خط الهجوم : أرى بابل ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف ، شكري نجيب ، بينسون شيلونجو.
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