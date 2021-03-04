دراجان يوڤيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق وادي دجلة غد،الجمعة،ضمن منافسات الدوري العام المصري.





و شهدت قائمة الدراويش عودة كل من حسين السيد و شكري نجيب و محمود دونجا بعد غيابهم عن مواجهة أنبي الماضية لأسباب مختلفة .





و جاءت قائمة الفريق على النحو الآتي:-





حراسة المرمى: محمد فوزي ، محمد مجدي





خط الدفاع: أحمد كاستيلو ، مروان الصحراوي ، محمد هاشم ، رضوان شريفي ، حسين السيد ، مصطفى فارس





خط الوسط: محمود دونجا ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، محمد حسن ، محمد عادل ، نادر رمضان ، أحمد مدبولي ، زياد طارق





خط الهجوم : أرى بابل ، محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف ، شكري نجيب ، بينسون شيلونجو.