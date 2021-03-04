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يامن بن ذكري ووسام العابدي في زيارة لبعثة الزمالك بتونس

الخميس 04/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
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حرص يامن بن ذكري ووسام العابدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابقان، على زيارة بعثة النادي في فندق الإقامة بتونس.


وعقد الثنائي جلسة سريعة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، وعبدالحليم علي مدير الكرة، للاطمئنان على البعثة قبل مواجهة الترجي.


ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الفريق من فندق الإقامة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت تونس، على أن ينطلق المران في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق ستخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

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يامن بن ذكري وسام العابدي الزمالك الدوري المصري الممتاز

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