العراق يسجل 24 وفاة و5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت زارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، 24 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24الماضية بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الصحة العراقية، في تقريرها اليومي بأنه تم تسجيل 5043 إصابة جديدة، و3396 حالة شفاء.

ولليوم الثالث على التوالي تواصل المستشفيات والمراكز الطبية في العراق، تطعيم العراقيين بالجرعة الأولى من لقاح سينو فارم الصيني للفئات المشمولة من الفرق الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن الراغبين بالتطعيم.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.