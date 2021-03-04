شعبة الأدوات الصحية : زيادة 20% في أسعار المواسير و أطقم الخلاطات

أعلنت شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اعتراضها على نظام الجمركي الجديد من قبل وزارة المالية " ACI" للإفراج المسبق عن الشحنات، مؤكدة أن القرار سيرفع من أسعار المواسير وخلاطات المياه التي شهدت زيادات بالفعل بعد ارتفاع اسعار الشحن.

وكشف متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، عن أن قرار التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، جيد وسيؤدي إلى ضبط الأسواق خاصة الحاويات مجهولة المصدر، والتي يتم فيها تلاعب من بعض المستوردين، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار والبيع النهائي للمستهلك للمستورد المنضبط، فيما سيعرض المستورد لإعادة تصدير السلع المستوردة في حالة حدوث أي خطأ بسيط.

ومن المستهدف أن تنفذ وزارة المالية لنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، في أول يوليو 2021 بعد إنتهاء المرحلة التجريبية في أبريل، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.

وأضاف " بشاي" أن موعد وصول الحاويات شهد تأخراً كبيراً في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من آسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلي 30 يوما في السابق.

لفت" بشاي" إلى أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار للحاوية، وهو ما ادي إلى زياد أسعار خامات المواسير ارتفعت بنسبة 40%، وارتفعت أسعار البلاستيكات والسيفون ذات المنشأ الأوروبي ارتفعت بنسبة 15%، والنحاس المنشأ الصيني والأوروبي ارتفع أيضا بنسبة 15%، وارتفعت أطقم الخلاطات المستوردة بنسبة 15 إلى 20%.