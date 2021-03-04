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إصابة لاعب منتخب السويس بقطع في الرباط الصليبي

الخميس 04/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تأكد غياب اللاعب أحمد الجندى مهاجم نادى منتخب السويس بعد ظهور الاشاعة بقطع في الرباط الصليبي، اثناء مشاركة مع الفريق اول امس أمام فريق القناة في ختام منافسات الدور الأول بمجموعة القاهرة لدورى القسم الثانى.

وبهذا الخبر يدخل الجهاز الفنى لمنتخب السويس في أزمةبعد الإصابات الكثيرة التى تلاحق الفريق الفترة الماضية، وينضم الجندي لقائمة المصابين مع أحمد زغلول و ابراهيم عوض و طارق مصليحى و محمد عاطف.

ومن المنتظر ان يجري " الجندي " العملية الأحد القادم بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وشارك اللاعب مع منتخب السويس في جميع المباريات وهو هداف الفريق بتسجيل ثلاث أهداف.

وكان انضم " الجندي" لفريق منتخب السويس مطلع اول الموسم قادما من نادى المريخ البورسعيدي.

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