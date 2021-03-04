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برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيكيه

الخميس 04/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تفاصيل الإصابة التي لحقت بالدولي الاسباني جيرارد بيكيه والتي تعرض لها يوم أمس الأربعاء في مواجهة إشبيلية لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي في بيان رسمي نشره على حسابه بتويتر أن التقييمات والإختبارات الطبية التي أجراها اللاعب أثبتت إصابة بيكيه بإلتواء في الرباط الجانبي للركبة وعودته تعتمد على مدى سرعة تعافيه.

وكان بيكيه قد سجل هدف برشلونة القاتل في الوقت البديل قاد به البلوجرانا للأشواط الإضافية قبل أن يشتكل من الآلام وأنهى المباراة متعرجًا.

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بيكيه برشلونة الدوري الاسباني الممتاز إشبيلية

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