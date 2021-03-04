97.6 % نسبة حضور طلاب الصف الثاني الإعدادي في امتحان الفصل الدراسي الأول

أدى مليون و918 ألف و648 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي، اليوم، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.



وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألف و423 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.



وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.



جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة.