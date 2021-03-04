نجم سيراميكا كليوباترا معروض على الأهلي

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض شريف دابو صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا، على النادي الأهلي لبحث إمكانية ضمه، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي سيراميكا كليوباترا، ان النادي الأهلي يراقبون شريف دابو هذا الموسم، من أجل الوقوف على مستواه الفني، تمهيدًا للحصول على خدماته الصيف المقبل.





وظهر دابو بشكل مميز مع فريقه الصاعد حديثًا، لأول مرة في الدوري المصري الممتاز، حيث شارك في 12 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدف واحد.





ويلعب دابو في مركز 10 (صانع الألعاب)، وفي مركز الجناح الأيسر، ويعد من العناصر المهمة في تشكيلة المدرب هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا.



