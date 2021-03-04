وزارة التخطيط تستعرض خطة المواطن الاستثمارية بمحافظات صعيد مصر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا تستعرض فيه خطة المواطن الاستثمارية للعام الحالي 2020/2021بمحافظات صعيد مصر.





وجاء في التقرير أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 أولت أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، وأن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتا إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.





وأشار التقرير إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوات التنموية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.





ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 18/2019-20/2021 نحو 104 مليار جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها.





وحول قيمة الاستثمارات العامة الموجهة وعدد المشروعات التنموية خلال العام الجاري بكل محافظة من محافظات الصعيد أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 ، ويبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر 174 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 2,86 مليار جنيه بنسبة زيادة 45,2% عن خطة عام 2019/2020.





وحول محافظة الفيوم أشار التقرير إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 2,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 38% عن خطة عام 2019/2020 ، وفي محافظة المنيا يصل عدد المشروعات التنموية إلى 327 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 20/2021 4,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 10,8% عن خطة عام 2019/2020.





ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محافظة بني سويف يصل عدد المشروعات التنموية فيها إلى 290 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 139% عن خطة عام 2019/2020 ، وفي محافظة قنا يصل عدد المشروعات التنموية إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019/2020 .





وفيما يتعلق بمحافظة أسوان فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 273 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 73% عن خطة عام 2019/2020، وتبلغ الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة عام 2021/20 مبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7 % عن خطة 2020/19.