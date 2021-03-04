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رئيس مجلس الشيوخ ناعيًا اللواء كمال عامر: فقدنا رجلًا وطنيا قدم الكثير لبلاده

الخميس 04/مارس/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وقال رئيس الشيوخ: "إننا فقدنا رجلًا وطنيا قدم الكثير لبلاده في كل مكان تحمل فيه المسئولية.. وعرفه الجميع عسكريًا وبرلمانيًا قديرًا"، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد توفي اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحصل "عامر" على ماجستير العلوم العسكرية أكتوبر 1972، ونال درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، وله العديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة، ودراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، كما حصل علي درجة الدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وعُين عضوًا بمجلس الشوري ديسمبر 2012 حتي يونيو 2013، وشغل منصب نائب لمدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 إلي يوليو 1992 - والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995).

وشغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني، ومديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتي 1997، وعين محافظ مطروح في الفترة من 9 يوليو 1997 حتي 21 نوفمبر 1999، كما عُين محافظ أسوان في الفترة 31 أكتوبر 1999 حتى 17 يوليو 2001.

ونال العديد من الأوسمة منها: وسام النجمة العسكرية، وسام الجمهورية، نوط الواجب، نوط التدريب، نوط الخدمة الطويلة والممتازة، وسام الملك فيصل من السعودية، نوط المعركة ووسام تحرير الكويت من الكويت، وسام 26 سبتمبر من اليمن، وسام الأمم المتحدة.

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