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الرئيس السيسي: مصر على استعداد لتقديم الدعم لجمهورية غينيا بيساو

الخميس 04/مارس/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تشرفه اليوم، باستقبال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، في قصر الاتحادية.

وكتب الرئيس السيسى، علي حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "شرفت اليوم باستقبال السيد عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، في قصر الاتحادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون المشترك فى مختلف المجالات".

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