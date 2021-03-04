رئيس البرلمان ينعي اللواء الراحل كمال عامر

تقدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء في وفاة النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والذي وافته المنية، اليوم الخميس.



وقال رئيس البرلمان في نص برقيته: نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكان قد توفي اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وحصل "عامر" على ماجستير العلوم العسكرية أكتوبر 1972، ونال درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984، وله العديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة، ودراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، كما حصل علي درجة الدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وعُين عضوًا بمجلس الشوري ديسمبر 2012 حتي يونيو 2013، وشغل منصب نائب لمدير المخابرات الحربية خلال فترتين (يوليو 1991 إلي يوليو 1992 - والثانية من يناير 1995 - ديسمبر 1995).



وشغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني، ومديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتي 1997، وعين محافظ مطروح في الفترة من 9 يوليو 1997 حتي 21 نوفمبر 1999، كما عُين محافظ أسوان في الفترة 31 أكتوبر 1999 حتى 17 يوليو 2001.



ونال العديد من الأوسمة منها: وسام النجمة العسكرية، وسام الجمهورية، نوط الواجب، نوط التدريب، نوط الخدمة الطويلة والممتازة، وسام الملك فيصل من السعودية، نوط المعركة ووسام تحرير الكويت من الكويت، وسام 26 سبتمبر من اليمن، وسام الأمم المتحدة.

