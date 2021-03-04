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وزير البترول يشارك في مؤتمر "سيراويك" للطاقة بالولايات المتحدة افتراضياً

الخميس 04/مارس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  عبر الفيديوكونفرانس في فعاليات مؤتمر ( سيراويك) المؤتمر الأهم عالميا فى مجال الطاقة والذي تعقد فعالياته افتراضيا هذا العام خلال الفترة من ١ الي ٥ مارس بالولايات المتحدة بسبب الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. 

و خلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان " خريطة جديدة للشرق الأوسط " ، أكد المهندس طارق الملا ان  مصر تمضى قدماً على طريق التحول لمركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة موضحاً انها استطاعت خلال السنوات الاخيرة عقد شراكات دولية واقليمية تخدم هذا الهدف سواء مع دول شرق المتوسط أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ،  وأن مصر أخذت زمام المبادرة بالتعاون مع هذه الدول والكيانات  لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط  كمظلة للتعاون الفعال بين دول المنطقة فى تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعى وتصديره لأوروبا .

وأضاف أن مصر مستمرة في تهيئة المناخ الداعم للتحول لمركز إقليمى للطاقة ومن أهم الخطوات إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى بعد توقف دام ٨ سنوات وتطوير البنية الأساسية لأنشطة البترول والغاز واجراء توسعات بالموانيء وشبكات خطوط نقل البترول والغاز وإقرار قوانين وتشريعات جديدة وإنشاء أول جهاز لتنظيم سوق الغاز الطبيعي.

كما استعرض الملا نموذج مصر الناجح في التحول من دولة مستوردة للغاز الي دولة مكتفية ذاتياً ومصدرة في عام 2018 بعد نجاحها فى تنمية عدداً من الاكتشافات بالبحر المتوسط وفي مقدمتها حقل ظهر العملاق. 
وتطرق الملا إلي جهود الدولة في التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة ، حيث تسعي  الي تحقيق التنوع في مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٥ في ضوء استراتيجية الطاقة المصرية الجارى تطويرها ، وان هناك رؤية للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج ٤٠٪ من الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠ لافتا إلى أن هناك مباحثات مع المانيا وبلجيكا لاستغلال وقود الهيدروجين النظيف ، وأن هذه الجهود تعكس ما تقدمه مصر من خطى ايجابية في مجال الطاقة النظيفة .

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وزير البترول مؤتمر الطاقة الطاقة النظيفة

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