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عقوبات مشددة على الجهاز الفني لبداوي في القسم الثالث للتعدي على الحكم

الخميس 04/مارس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة المستشار سيد البنداري، ايقاف كل من علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام بسبب التعدي على الحكم أحمد لطفي في لقاء منية سمنود بالقسم الثالث.

كما تقرر ايقاف اسلام الشناوي حارس مرمى بدواي 10 مباريات وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه .

كما قررت اللجنة نقل 8 مباريات خارج ملعب بدواي بسبب تلك الأحداث المؤسفة .

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