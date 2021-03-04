السيسي ناعيا كمال عامر: فقدت مصر أغلى الرجال معلمى وأستاذى وقائدى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تعازيه في وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.



ونشر الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".



وأضاف "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته، اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".