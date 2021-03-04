Advertisements

السيسي ناعيا كمال عامر: فقدت مصر أغلى الرجال معلمى وأستاذى وقائدى

الخميس 04/مارس/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص تعازيه في وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ونشر الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته، اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

أخبار تهمك

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ نصف ساعة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعتين

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات