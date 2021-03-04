Advertisements

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة السبت المقبل

الخميس 04/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون  – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون)، وضعف المياه عن مناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، لمدة 16 ساعة.

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6 3 2021 وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 3 2021، نظرًا لقيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000 مم بميدان السواح.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ 34 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

منذ 37 دقيقة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ 33 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات