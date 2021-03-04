موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.





ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ومصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الخميس.