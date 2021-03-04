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عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

الخميس 04/مارس/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية تركية اليوم الخميس، إلى مدة غياب مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، عن فريقه، بعد حصولة على بطاقة حمراء خلال لقاء أنقرة جوجو.


وقالت شبكة «CNN» التركية، فإن مصطفى محمد قد يغيب عن جالاتا سراي لمدة مباراتين على الأقل، وفقًا لما سيأتي في تقرير حكم المباراة.

وسيعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عقوبة مصطفى محمد غدًا الجمعة، بينما تقدم جالاتا سراي بطلب لإلغاء عقوبة الطرد في حق مهاجمه لأنها غير صحيحة من وجهة نظره.

وبهذا القرار سيغيب مصطفى محمد بسبب عقوبة الطرد أمام أنقرة جوجو عن المشاركة في مباراة سيفا سبور، يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى إمكانية غيابه عن مباراة قيصري سبور في 13 مارس الجاري.

وقدم نجم الزمالك المعار للعملاق التركي مستويات رائعة للغاية منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ونجح المهاجم الشاب في تسجيل 6 أهداف في 7 مباريات في كافة المسابقات.

يذكر أن  مصطفى محمد قد تعرض للطرد بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 خلال خسارة جالاتا سراي 1-2 أمام أنقرة جوجو، بعد كرة مشتركة استخدم فيها مرفقه مع مدافع أنقرة جوجو.

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مصطفى محمد انقرة جوجو الدوري التركي

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