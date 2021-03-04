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عاجل.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

وكان الشحات قد غادر مران الأهلي أمس بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم خلال مشاركته في المران، وانتظم اليوم في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ومصالحة جماهيره بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد.

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