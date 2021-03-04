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أزمة مرتقبة بين رونالدو ونجم يوفنتوس

الخميس 04/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه هناك أزمة مرتقبة ومن المحتمل أن تُهدد مستقبل ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي بسبب قرار نجم الفريق الدوت البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأفاد موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي بأن رونالدو يشعر بالراحة في يوفنتوس ويحرص على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأكد الموقع الإيطالي أن رونالدو أبلغ عن رغبته في تجديد عقده لموسم واحد آخر بينما يدرس يوفنتوس هذا الاقتراح ويعتقد أنه من السابق لأوانه حسم هذا القرار.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه إذا حسم يوفنتوس قراره بالإبقاء على رونالدو لموسم آخر فإن فرصة توفير راتبه الباهظ ستكون صعبة إلى حد كبير، حيث إذا لم تتحسن الأوضاع المالية للنادي سيضطرون لبيع أحد النجوم المهمين عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمح الموقع الإيطالي أن دي ليخت هو اللاعب المتوقع رحيله عن صفوف يوفنتوس بسبب قدراته العالية والمقابل المادي الضخم الذي يمكن الحصول عليه من بيعه خاصًة وأنه يجذب أنظار العديد من كبار أوروبا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى دي ليخت كشف في العام الماضي في تصريحاته أن حديثه مع رونالدو ساعده على الاقتناع بالانتقال من أياكس إلى يوفنتوس على الرغم من اهتمام أندية كبرى بضمه على رأسهم برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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