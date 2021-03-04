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عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

الخميس 04/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من معسكر الفراعنة المقبل بشهر مارس الجاري.

وقال مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب اليوم الخميس في تصريحات صحفية، أنه تقرر عدم إدراج اسم كهربا بالقائمة النهائية للفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي أمس الأربعاء بعقاب اللاعب بغرامة قدرها 200 ألف جنيه، وإيقافه لمدة شهرًا، وكان استبعاد كهربا من حساباته لمعسكر المنتخب المقبل، لرؤيته بأنه لا يمكن ضم لاعب تعرض لعقوبة من ناديه.

وسيعلن البدري قائمة المنتخب المحلية والمحترفين يوم 18 من شهر مارس الجاري، بعد إنتهاء الأهلي والزمالك وبيراميدز من مشاركتهم الإفريقية بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.


يذكر أن منتخب مصر يستعد  لمواجهة كينيا وجزر القمر، ضمن الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون

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