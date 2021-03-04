آية خفاجي ضيفة الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" غداً الجمعة





وروجت 'آية' لتلك الحلقة عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك وكتبت : استنوني بكرة الساعة 9 في حلقة تحفة مع الاعلاميه الجميله برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC Egypt ..ان شالله تعجبكم.





واستطاعت آية خفاجي صاحبة صوت نرمين الفقي في مسلسل 'لؤلؤ' لفت الأنظار بعد أن شاركت بعدد من الأغاني في المسلسل وحققت خلالهم نجاحاً كبيراً.





وسوف تتحدث آية خفاجي خلال الحلقة عن بدايتها الفنية وستقوم بغناء عدد من الأغاني القديمة والحديثة.





يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدوارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.



تحل المطربة آية خفاجي غداً الجمعة ضيفة الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير "معكم مني الشاذلي " المذاع على قناة cbc ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.