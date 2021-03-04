مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال فترة 11 إلى 17 فبراير 2021م، ضخ 388,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 798,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6,320 فرداً.