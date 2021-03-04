الجهاز الطبي للزمالك يوضح خارطة الفريق في تونس

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أخر التطورات والمستجدات الهاصة ببعثة الفريق المتواجدة بتونس استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال محمد أسامة : الاجواء في تونس جيدة الا حد ما، ولكن نتخذ كل الاجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورنا في تونس.





وأضاف : لاعبي الزمالك يعيشون حالة جيدة، ولكن نرفض تواجدهم في تجمعات أو التقاط الصور مع الجماهير، بسبب الامراض المنتشرة.





وواصل : السفارة المصرية بتونس تتعاون مع بعثة الزمالك، كما أن هناك إتصال مباشر بي دن البعثة وبين السفارة لحل أي أزمة تخص الفريق.









وأتم طبيب الزمالك حديثه : بعثة الزمالك سوف تتناول وجبة الغداء في الرابعة مساءا، على أن يتم التوجه الى المعلب الفرعي برادس لخوص أول تدريبات الفريق الجماعي بدون حضور اعلامي، حفاظا على استقرار الفريق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.







