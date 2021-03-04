مجلس الشيوخ ينتخب لجانه النوعية الاثنين المقبل

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، على القانون رقم 2 لسنة 2021، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.



ويستعد مجلس الشيوخ لتشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وذلك بعد أن أعلن المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين المُقبل الموافق 8 مارس



وقد نظمت اللائحة الداخلية عدد اللجان وأسماءها واختصاصاتها وفقًا لاختصاصات المجلس المنصوص عليها في الدستور، حيث تنشأ بالمجلس 14 لجنة نوعية حسب نص المادة (38) من مشروع لائحة مجلس الشيوخ، وهذه اللجان هي:



1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.



3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.



4- لجنة الدفاع والأمن القومي.



5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



6- لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة.



7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.



8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



9- لجنة الشباب والرياضة.



10- لجنة الصحة والسكان.



11- لجنة الزراعة والرى.



12- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.



13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.



14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

