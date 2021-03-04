مدرب دجلة السابق يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة Pro من ملعب التتش

حرص القبرصي بابافسيليو، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





واجتمع بابافسيليو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد اختياره النادي الأهلي لدراسته، في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية «Pro» التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية، ومن ثم جاء اختياره للنادي الأهلي بصفته نادي القرن الإفريقي وأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه ثالث العالم في مونديال الأندية الأخير.





كما جاء اختيار بابافسيليو للأهلي في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالمسئولين والمدير الفني بيتسو موسيماني، الذي سبق أنه واجهه لاعبًا في الدوري اليوناني، ومدربًا عندما واجهه خلال قيادة وادي دجلة.



