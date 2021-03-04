Advertisements

مدرب دجلة السابق يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة Pro من ملعب التتش

الخميس 04/مارس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص القبرصي بابافسيليو، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع بابافسيليو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد اختياره النادي الأهلي لدراسته، في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية «Pro» التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية، ومن ثم جاء اختياره للنادي الأهلي بصفته نادي القرن الإفريقي وأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه ثالث العالم في مونديال الأندية الأخير.

كما جاء اختيار بابافسيليو للأهلي في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالمسئولين والمدير الفني بيتسو موسيماني، الذي سبق أنه واجهه لاعبًا في الدوري اليوناني، ومدربًا عندما واجهه خلال قيادة وادي دجلة.

ووجه بابافسيليو الشكر إلى النادي الأهلي ومسئوليه، بعد السماح له بالوجود اليوم داخل النادي الأهلي، لمساعدته عمليا في تجديد رخصته التدريبية من خلال الدراسة التي يقوم بإعدادها في الوقت الحالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وادي دجلة الاهلي Pro

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

منذ 38 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 18 ساعة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ 35 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ظهور طاهر محمد طاهر في التتش لأول مرة (صورة)

طاهر محمد طاهر: أتمنى إسعاد جماهير الأهلي.. وفخور بوجودي في نادي القرن

عاجل.. الأهلي يكافيء بيتسو موسيماني

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ"السبورة" استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

محمد هاني يغيب عن تدريبات الأهلي

موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق مران اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات