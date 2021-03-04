Advertisements
نجم الأهلي ينتظم في مران الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب
الخميس 04/مارس/2021 - 04:42 م
علي نبوي
Advertisements
انتظم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتعافى أفشة من الإصابة التي لحقت به بكدمة في الركبة والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الخميس.
وكان اللاعب قد استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.
وشارك افشة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس ليعلن جاهزيته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements