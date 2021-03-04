نجم الأهلي ينتظم في مران الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب

انتظم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وتعافى أفشة من الإصابة التي لحقت به بكدمة في الركبة والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الخميس.

وكان اللاعب قد استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.













وشارك افشة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس ليعلن جاهزيته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.



