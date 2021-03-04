Advertisements

نجم الأهلي ينتظم في مران الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب

الخميس 04/مارس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
انتظم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى أفشة من الإصابة التي لحقت به بكدمة في الركبة والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الخميس.
وكان اللاعب قد استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.



وشارك افشة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس ليعلن جاهزيته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاهلي وفيتا كلوب الاهلي افشه

أخبار تهمك

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ نصف ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعتين

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

سعد سمير وحمدي فتحي جاهزان لمواجهة سيمبا التنزاني

إسلام محارب يغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي

ثلاثي الأهلي يخوضون تدريبات تأهيلية

"الشناوي" يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك.. والثلاثي المصاب يواصل التأهيل

محمد هاني يعلن جاهزيته مع الأهلي أمام طلائع الجيش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات