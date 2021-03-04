فوز مالية كفر الزيات وسبورتنج والبلدية والحرس في ختام الدور الأول للقسم الثاني





انتهى الشوط الأول بتقدم البلدية بهدف حسام حسن في الدقيقة 40 وفي الشوط الثاني تعادل محمد سكر لبيلا في الدقيقة 18 وتم طرد اللاعب عقب الهدف لحصوله على الإنذار الثاني .





وأضاف محمود القط الهدف الثاني للبلدية في الدقيقة 23 وجاء الهدف الثالث عبر محمد يحيى بالدقيقة 30 واختتم اهداف البلدية كريم أشرف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وإهدر حسام حسن ركلة جزاء لبلدية في الشوط الثاني.





وعاد سبورتنج للإنتصارات بالفوز على فريق المنصورة بهدف دون رد سجله العربى جمال في الدقيقة 26 من الشوط الأول.





كما شهدت الجولة فوز الأوليمبى على أبو قير 2-1 حيث تقدم فريق أبو قير بهدف نظيف في الشوط الأول سجله أحمد عبد الرحمن وتعادل عبد الله الرويني في الشوط الثاني.





وخطف حسين حمدي هدف الفوز لفريق الأوليمبى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.





وفاز فريق المالية على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين سجلها أحمد سالم من ركلة جزاء في الدقيقة 3 من الشوط الأول ومختار محمد الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الشوط الثاني.





وفاز فريق الجزيرة على فريق دمنهور بهدف دون رد في الشوط الأول فوز فريق الحرس على فريق دكرنس بهدف نظيف سجله محمد رضا في الشوط الثاني .







ترتيب المجموعة

1-فاركو30 نقطة 2- الحرس 28 نقطة 3- البلدية 27 نقطة 4- الأوليمبى 26 نقطة 5- أبو قير 24 نقطة 6- المالية 20 نقطة 7- الرجاء 20 نقطة 8- كفر الشيخ 18 نقطة 9- دكرنس 17 نقطة 10- المنصورة 17 نقطة 11- دمنهور 16 نقطة 12- سبورتنج 16 نقطة 13- الحمام 14 نقطة 14- الجزيرة 14 نقطة 15- بيلا 11 نقطة 16- بنى عبيد 9 نقاط وتعادل فريق الحمام مع فريق الرجاء بهدف لمثله تقدم الحمام بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجله ديابيه محمد وتعادل وائل فرج للرجاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة. تعادل فريق بنى عبيد مع فريق فاركو بدون أهداف.

أسفرت نتائج الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني عن فاز بلدية المحلة على فريق بيلا برباعية مقابل هدف بملعب سخا .