حاضنة أعمال اقتصاد وعلوم سياسية تنظم سلسلة ورش وندوات لدعم رواد الأعمال

دعمًا لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تواصل حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة،تنظيم سلسلة من الفعاليات عبر الفيديوكونفرانس، تشجيعًا للشباب من أصحاب الأفكار الإبداعية الخلاقة على تطوير أفكارهم وأدواتهم والعمل على تحويلها لمشروعات في الواقع تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.





وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، المدير التنفيذي للحاضنة، إننا نعمل على دعم ورفع قدرات الشباب رواد الأعمال من خلال تطوير خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم وذلك من خلال مجموعة مختلفة ومبتكرة من الأدوات، منها التدريبات المباشرة مع الخبراء في مختلف التخصصات، كما أننا ننظم العديد من ورش العمل واللقاءات الاستشارية عبر الفيديوكونفرانس، وفيها يستطيع رواد الأعمال الحصول على التوجيه اللازم لتطوير أفكارهم ومشروعاتهم، وذلك ضمن جهود الحاضنة الداعمة لتنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 خاصة فيما يتعلق بنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.





وأضافت «زكي» في تصريح صحفي، إن الحاضنة تحرص على تنظيم سلسلة من الورش والندوات الاستشارية التي تجمع الخبراء في مختلف المجالات والشباب رواد الأعمال، بغرض مساعدتهم في تطوير أفكارهم وأدواتهم، وتعزيز ثقتهم وتشجيعهم على البدء في تنفيذ هذه الأفكار وتحويلها لشركات يتوفر فيها العناصر التي تضمن لها البقاء والنجاح إلى جانب كونها قابلة للتطور وفقًا لمتغيرات واحتياجات السوق.





وواصلت، إلى جانب ذلك فإن الحاضنة تطلق دورات الإحتضان التي توفر التدريبات والدعم الفني واللوجستي والاستشاري والتقني والمادي حتى تتحول هذه الأفكار والمشروعاتهم من مجرد أفكار إلى شركات مسجلة ضمن منظومة الاقتصاد الوطنية، القادرة على المساهمة في تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم خدماتها للفئات المختلفة، ولفتت إلى أن هذه الدورات تستهدف تشجيع رواد الأعمال عمومًا والنساء والفتيات خصوصًا من خلال الدورة الخاصة بدعم رائدات الأعمال والتي نعتزم إطلاق النسخة الثالثة خلال الأيام المقبلة تشجيعًا للفتيات والنساء الذين تتراوح أعمارهن بين 18 و 35 عامًا من أصحاب الأفكار المبتكرة وفي مختلف المجالات.