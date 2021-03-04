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حلا زلط :" "اللي ملوش كبير" حققلي حلمّي بالعمل مع خالد الصاوي وهذا ما حمسني للمشاركة بالمسلسل" (خاص)

الخميس 04/مارس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة حلا زلط عن سعادتها الشديدة بمشاركتها في مسلسل "اللي ملوش كبير" ، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل


وقالت 'حلا زلط ' في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، بأنها تجسد خلال الأحداث دور سكرتيرة تُدعي "چودي" وهي السكرتيرة الخاصة للفنان خالد الصاوي ، لافتة أن شخصيتها بالمسلسل جديدة ومختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل لأنها أول مرة تجسد دور سكرتيرة ، وهذا يعد من أسباب مشاركتها في المسلسل.


وأشارت "حلا" أن ما حمسها للمشاركة في مسلسل "اللي ملوش كبير " هو ان العمل مختلف وبه مجموعة كبيرة من النجوم وحتما العمل سوف يضيف لها كثيراً في مستقبلها الفني.

وعن تعاونها الأول مع الفنان خالد الصاوي قالت "حلا " أنه إنسان محترم وخلوق واستفدت منه كثيراً، وكان دائما يشجعني وهذا ما يعنيلي الكثير ، بالإضافة إلي أنه كان حلم من أحلامي أن أكون معه في عمل وسعيدة جداً بالمسلسل وبمشاركتي فيه ، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين.


مسلسل "اللي ملوش كبير" تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي ، ويتضمن كوكبة من النجوم منهم أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، ومجموعة مميزة من النجوم ، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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