بالقوة الضاربة.. الترجي يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا





وضمت قائمة الفريق ثلاثة وعشرين لاعبًا من بينهم معز بن شريفيه الذي غاب عن مواجهة مولودية الجزائر بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الجولة الماضية والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وجاءت قائمة الترجي على النحو التالي :-

معز بن شريفية- فاروق بن مصطفى- صدقي الدبشي- حمدي النقاز- إلياس الشتي- أمين المسكيني- أمين بن حميدة- عبدالقادر بدران- محمد على اليعقوبي- خليل شمام- فوسيني كوليبالي- سيدريك أجبو- غيلان الشعلالي- محمد على بن رمضان- عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق- أنيس البدري- حمدو الهوني- علاء الدين المرزوقي- ياسين الخنيسي- عبدالرحمان مزيان- عبدالباسط خالد- ويليام توجي.‎

‎أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي بقيادة معين الشعباني قائمته لمواجهة الزمالك يوم السبت القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.