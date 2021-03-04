محافظ الإسكندرية يكرم رجال الأسعاف ويعلن ضم 6 سيارات جديدة



وذلك بحضور الدكتور محمد أبو حمص مدير عام إقليم الإسكندرية، والدكتور محمد عرابى مدير إسعاف الإسكندرية.





كرم اليوم الخميس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رجال الأسعاف، وذلك تقديرًا لهم على ما يبذلونه من جهود خاصة خلال تلك الفترة الصعبة لمواجهة جائحة كورونا.كما أعلن المحافظ عن ضم عدد 6 سيارات إسعاف جديدة مجهزة بغرف عناية مركزة متنقلة إلى أسطول مرفق الإسعاف، وإضافة عدد 36 جهاز تنفس صناعي للسيارات الإسعاف العاملة.أوضح المحافظ بأنه وصل عدد سيارات الأسطول إلى 115 سيارة مجهزة، وذلك في إطار زيادة الخدمة الإسعافية المقدمة للمواطن السكندري.