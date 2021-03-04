أهالي محافظة قنا يتلقون لقاح فيروس كورونا المستجد بالمركز الأوربي







وأوضح أن المركز يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 ص: 8 م وكان اليوم الخميس 4 مارس هو اول أيام تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد طبقا للمواعيد التي وضعتها وزارة الصحة وشهد اليوم إقبال ملحوظ من المواطنين على المركز لتلقي اللقاح حسب المواعيد التي سجلت لهم على الموقع.



وشدد الداودي علي حُسن التعامل مع المواطنين وتوفير أماكن للانتظار جيدة التهوية وبها مسافات للتباعد وإجراءات احترازية لأن صحة المواطن القنائي من الأولويات ولذلك نعمل ليل نهار لتوفير الخدمة الممتازة لأهالينا بقنا، مضيفًا أن اللقاح يساهم في انتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.



قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بتفقد المركز الأوربي للوقوف على خطوات العمل لتلقي المواطنين لقاح كورونا المستجد.استعرض الدكتور راجي تواضروس، الخطوات المتبعة للحصول على لقاح كورونا المستجد والتي تبدأ بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على موعد لتلقي اللقاح وأن هذه المرحلة تختص بالمواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.