تشييع جثمان اللواء كمال عامر إلى مقابر العائلة بمدينة نصر

شيع جثمان النائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، منذ قليل، من أحد مستشفيات القاهرة بمصر الجديدة، وفي طريقه إلى مقابر العائلة في مدينة نصر، حيث واقتصر الحضور داخل المستشفى خلال تشييع الجثمان على عدد محدود من الأقارب.



وتقدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء في وفاة النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والذي وافته المنية، اليوم الخميس.



وقال رئيس البرلمان في نص برقيته: نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.



وقال رئيس الشيوخ: "إننا فقدنا رجلًا وطنيا قدم الكثير لبلاده في كل مكان تحمل فيه المسئولية.. وعرفه الجميع عسكريًا وبرلمانيًا قديرًا"، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.