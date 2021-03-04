Advertisements

تشييع جثمان اللواء كمال عامر إلى مقابر العائلة بمدينة نصر

الخميس 04/مارس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
شيع جثمان النائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، منذ قليل، من أحد مستشفيات القاهرة بمصر الجديدة، وفي طريقه إلى مقابر العائلة في مدينة نصر، حيث واقتصر الحضور داخل المستشفى خلال تشييع الجثمان على عدد محدود من الأقارب.

وتقدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء في وفاة النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وقال رئيس البرلمان في نص برقيته: نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وقال رئيس الشيوخ: "إننا فقدنا رجلًا وطنيا قدم الكثير لبلاده في كل مكان تحمل فيه المسئولية.. وعرفه الجميع عسكريًا وبرلمانيًا قديرًا"، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

مركز شباب قويسنا يتأهل للترقي بخماسية في مرمى أبشيش

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات