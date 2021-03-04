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عاجل.. السيسي يرقي اللواء كمال عامر لرتبة فريق فخري

الخميس 04/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن ترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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