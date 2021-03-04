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حرس الحدود يختتم الدور الأول بفوز على دكرنس

الخميس 04/مارس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
بسنت علام
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نجح حرس الحدود في أقتناص ثلاث نقاط مهمة خلال مشواره نحو المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز بعد أن تغلب على دكرنس بهدف نظيف، في المباراة التي كانت تقام على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن الجولة الخامسة عشر والختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.

بدأت المباراة بمحاولات من لاعبي حرس الحدود من أجل السيطرة على ملعب المباراة وأحراز هدف مبكر ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى دكرنس وأنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وخلال أحداث الشوط الثاني وبضغط مستمر من لاعبي حرس الحدود نجح من الحصول على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء تلعب بشكل عرضي داخل منطقة الجزاء لتصل إلى وليد عادل الذي يصوب الكرة داخل المرمى يتصدى لها حارس المرمى ولكن بعد أن تخطه خط المرمى ليعلن عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 53.

وبعد الهدف حاول لاعبي دكرنس الوصول إلى المرمى وتعديل النتيجة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى على فرج.


سريعًا عادت السيطرة إلى لاعبي حرس الحدود في محاولة جديدة لأحراز هدف تاني وفي الدقيقة 65 انفرد محمود أبو جودة وصوب للكرة في المرمى لكن نجح حارس المرمى في ابعاد الكرة لتعود مرة جديدة إلى أبو جودة لكن يتألق حارس المرمى للمرة الثانية.

وبذلك الفوز حافظ حرس الحدود على المركز الثاني بعد أن تمكن من رفع رصيده إلى 28 نقطة بينما ظل دكرنس في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

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