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نشرة حوادث الفجر: نصاب يستولى على 10 مليون جنيه من المواطنين وكشف لغز قتل عربي الجنسية
الخميس 04/مارس/2021 - 05:02 م
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
4 مايو.. طعن مستشار وزير الصحة على حبسه 10 سنوات بتهمة الرشوة
حددت محكمة النقض جلسة 4 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من أحمد عزيز مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه في اتهامه بالرشوة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
توربيني الساحل أمام الجنايات 17 مارس الجاري
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بجلسة 17 مارس الجاري أولى جلسات محاكمة "إبراهيم.ص" الشهير بـ " توربيني الساحل " والمتهم بخطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
علاقة على فيس بوك انتهت بـ"جثة في المصرف".. ملابسات مقتل عربي الجنسية بالحوامدية
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة رجل أربعيني العمر يحمل جنسية عربية، إذ تبين أنه فلسطيني الجنسية، وأن زوجته وعشيقها وصديقه وراء ارتكاب الجريمة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
إلغاء مجازاة باحث "بالاستشعار عن بعد" لبرائته من أخذ سلفة بالمخالفة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة باحث بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمتضمن عقابه باللوم، لما نُسب اليه من صرف سلفة مؤقتة بقيمة ١٠ الاف جنيه لشراء بعض المستلزمات اللازمة للمشروع البحثي الذي كان يشرف عليه بالمخالفة للقانون، وذلك لعدم ثبوت التهمة المنسوبة له أو تحديدها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"هشغلكم فلوسكم في المقاولات".. سقوط نصاب البساتين بعد استيلائه على 10 مليون جنيه من الأهالي
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقیامھ بالنصب الإحتیال على المواطنین والإستیلاء منھم على مبالغ مالیة بدعوى توظیفھا في مجال المقاولات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
4 مايو.. طعن مستشار وزير الصحة على حبسه 10 سنوات بتهمة الرشوة
حددت محكمة النقض جلسة 4 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من أحمد عزيز مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه في اتهامه بالرشوة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
توربيني الساحل أمام الجنايات 17 مارس الجاري
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بجلسة 17 مارس الجاري أولى جلسات محاكمة "إبراهيم.ص" الشهير بـ " توربيني الساحل " والمتهم بخطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
علاقة على فيس بوك انتهت بـ"جثة في المصرف".. ملابسات مقتل عربي الجنسية بالحوامدية
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة رجل أربعيني العمر يحمل جنسية عربية، إذ تبين أنه فلسطيني الجنسية، وأن زوجته وعشيقها وصديقه وراء ارتكاب الجريمة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
إلغاء مجازاة باحث "بالاستشعار عن بعد" لبرائته من أخذ سلفة بالمخالفة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة باحث بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمتضمن عقابه باللوم، لما نُسب اليه من صرف سلفة مؤقتة بقيمة ١٠ الاف جنيه لشراء بعض المستلزمات اللازمة للمشروع البحثي الذي كان يشرف عليه بالمخالفة للقانون، وذلك لعدم ثبوت التهمة المنسوبة له أو تحديدها.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"هشغلكم فلوسكم في المقاولات".. سقوط نصاب البساتين بعد استيلائه على 10 مليون جنيه من الأهالي
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقیامھ بالنصب الإحتیال على المواطنین والإستیلاء منھم على مبالغ مالیة بدعوى توظیفھا في مجال المقاولات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
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