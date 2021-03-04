Advertisements

أنظمة ذكية وشراكات دولية لإدارة البيانات التقويمية وتحقيق مستهدفات هيئة تقويم التعليم والتدريب

الخميس 04/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

اتجهت هيئة التقويم والتعليم والتدريب للتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتحسين إدارة البيانات التعليمية وأنظمتها المتقدمة، حيث انطلقت في شراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتدعيم أدوار الهيئة ومضاعفة الاستفادة من البيانات وتكامل مكونات التقويم والقياس ، وذلك في عصر يعتمد على نفط البيانات وذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي.

 

وكانت الهيئة قد عززت قدراتها في المجال من خلال إطلاق مشروع نظام مستودع البيانات وذكاء الأعمال، والذي أسس بنية تحتية داعمة لتوجهاتها في استخدام أنظمة إدارة البيانات التعليمية ومكوناتها الرئيسة وأغراضها واستخداماتها في الميدان التعليمي.

 

وضمن توجهها لتوظيف البيانات وذكاء الأعمال تهدف الهيئة للوصول إلى نموذج شامل لمراقبة التعليم و التدريب يساعد الهيئة في مهامها وتحقيق أهدافها المختلفة، ممثلة في مراكزها وإداراتها مع توفير أدوات مقننة واعتمادات أكاديمية ومدرسية وتدريبية.

 

وأقامت الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل افتراضية للتعريف بأنظمة إدارة البيانات التقويمية، وتناولت مكونات إدارة البيانات التعليمية، وعرض نماذج دولية لأنظمة إدارة البيانات التعليمية (المملكة المتحدة وجورجيا ورومانيا)، وعرض لنظام مستودع البيانات وذكاء الأعمال في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وخلال الورشة عرض أخصائي إدارة البيانات التعليمية والمستشار لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور دانيال بوجته، تعريفاً بأنظمة إدارة البيانات التعليمية ومكوناتها الرئيسة ووظائفها وأغراضها واستخداماتها، مركزاً على طرق تخزين البيانات التعليمية وطرق استخراج التقارير ومنصات عرض البيانات.

 

واستعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال أنظمة إدارة البيانات التعليمية، متناولاً نماذج من المملكة المتحدة وجورجيا، وروماني، فيما تحدث عبدالله العنزي عن نظام مستودع البيانات وذكاء الأعمال في هيئة تقويم التعليم والتدريب ومكوناته ومراحله وخططه المستقبلية.

 

وحققت الهيئة مخرجات من التعاون المنعقد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حيث عملت على وضع إستراتيجية متكاملة لاستعمال البيانات ومراقبتها، وتحسين مواءمة مكونات التقويم والقياس، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الداخلية والعلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى، وتجميع قاعدة المعرفة.

 

وجاءت تلك المخرجات عقب تأسيس شراكة بين الهيئة والمنظمة تهدف إلى وضع إستراتيجية متسقة لاستعمال البيانات لمراقبة النظام التعليمي، وهو ما سيتيح للهيئة إمكانية وضع نظام وطني متكامل للبيانات التعليمية يساعد في زيادة جودة البيانات على المستوى الوطني.

 

كما ركزت على وضع إستراتيجية لإتاحة نتائج التقويم والأنشطة ذات الصلة للمشاركة مع الآخرين من خلال إعداد التقارير ونشر البيانات وإتاحتها للباحثين، وتحسين مواءمة مكونات التقويم والقياس لدى الهيئة مع بعضها البعض ومع إستراتيجية التقويم الموضوعة، بالإضافة إلى مراجعة الموارد والعلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى وتحديد كيفية تعزيز كفاية الإجراءات، وذلك من خلال وضع معايير ومؤشرات دولية، حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها على نحو أفضل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعاون الاقتصادي انظمة ذكية السعودية

أخبار تهمك

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 23 ساعة

مركز شباب قويسنا يتأهل للترقي بخماسية في مرمى أبشيش

منذ نصف ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

مباشر– السعودية| معلومات حول هيئة تقويم التعليم والتدريب

واس- السعودية| أمير الرياض يدشن شعار هيئة تقويم التعليم والتدريب

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم

بمشاركة 450 مختصاً .." تقويم التعليم" تعتمد معايير وطنية للمناهج

"هدف" يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم

رئيس هيئة تقويم التعليم: شراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف التعليمية لرؤية 2030

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات