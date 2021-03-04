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برشلونة يعلن حجم إصابة نجم الفريق

الخميس 04/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة، في  بيانًا رسميًا، اليوم الخميس،  تفاصيل الإصابة التي تعرض لها جيرارد بيكيه مدافع الفريق الأول، خلال مواجهة إشبيلية، التي فاز بها البارسا بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي، خلال بيان رسمي، نشره حساب النادي على "تويتر":-

 "أظهرت التقييمات والاختبارات الطيبة التي أجريت صباح اليوم، إصابة جيرارد بيكيه بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وعودته تعتمد على سرعة تعافيه".

وأحرز بيكيه هدف برشلونة القاتل في الدقيقة 94، والذي قاد الفريق للأشواط الإضافية، لكنه اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج.

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بيكيه برشلونة ضد قادش برشلونة الدوري الاسباني

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