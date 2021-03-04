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القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بهندسة شبرا

الخميس 04/مارس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، سير الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي عميد الكلية، وأيمن بيومي القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والوكلاء ومدير البرامج ومدير عام الكلية.

واطمأن "الجيزاوي" خلال الجولة على اللجان، وحسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما تفقد الإدارة الطبية، والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كليات الجامعة خلال أسبوعها الأول، مشيدا بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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