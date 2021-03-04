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وكيل وزارة التعليم بأسوان يستقبل المستشار العسكري (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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استقبل الدكتورخالد قبيصى وكيل الوزارة، بعد ظهر اليوم العميد طيارأحمد محمد محمود مستشار أسوان العسكرى، بحضور السيدملاك أنور مسئول المدارس العسكرية بالمديرية، وذلك لمناقشة خطة التربية العسكرية لمدارس التعليم الفنى (التأسيس العسكرى) الحالية والمدارس المقترحة للعام القادم، والمستلزمات اللازمة.


ويأتي هذا اللقاء فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى، لتحويل (١٠٠) مدرسة جديدة من مدارس التعليم الفنى (صناعى - زراعى - تجارى) إلى مدارس تأسيس عسكرى على مستوى الجمهورية لإنجاح مشروع استغلال السنة الأولى بالتعليم الفنى (بنين) كفترة تأسيس عسكرى بالقوات المسلحة.
وجدير بالذكر أن مدرستى كامل يعقوب الصناعية وعنيبة الزراعية بإدارة نصر النوبة التعليمية قد تم إدراجهما ضمن خطة التأسيس العسكرى العام الدراسى الماضى، وجارِ هذا العام تجهيز مدرسة الطويسة الصناعية بإدارة دراو هذا العام، بالتجهيزات اللازمة المتعلقة بالأسوار والبوابات وأرض الطابور والأعلام...إلخ.
 
وذلك لتحقيق الهدف العام وهو توفير بيئة تربوية انضباطية لطلاب التعليم الثانوى بمختلف نوعياته، بما يسهم فى تخريج أفراد قادرين على خدمة المجتمع وتحقيق متطلباته، وبنهاية اللقاء تم وضع الآليات اللازمة لإعداد المدرسة الجديدة وتجهيزها فى أقرب وقت.

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