كاريكاتير كاريكاتير Advertisements فولت عالي الخميس 04/مارس/2021 - 05:04 م عمرو عبد العاطي Advertisements فولت عالي أخبار تهمك عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ منذ حوالي 6 ساعات عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة منذ ساعتين و 47 دقيقة ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي منذ حوالي 9 ساعات جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب منذ حوالي 5 ساعات "القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 9 ساعات خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا" منذ ساعتين و 41 دقيقة عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا منذ حوالي 21 ساعة مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم منذ حوالي 23 ساعة عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد منذ ساعة و 17 دقيقة تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة منذ حوالي 6 ساعات مركز شباب قويسنا يتأهل للترقي بخماسية في مرمى أبشيش منذ نصف ساعة تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي منذ حوالي 8 ساعات موسيماني يحدد بديل كهربا منذ حوالي 3 ساعات عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى منذ ساعة و 14 دقيقة الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا منذ حوالي 7 ساعات Advertisements