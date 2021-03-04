مركز شباب قويسنا يتأهل للترقي بخماسية في مرمى أبشيش





أحرز خماسية الفوز لشباب قويسنا احرزها كلا من عماد عواد وأحمد شرف في الشوط الاول، ومحمود أشرف مختار واحمد رضا الجندي وأحمد اشرف بالشوط الثاني .





وحقق مركز شباب أشمون الفوز على نادي تلا بهدف محمد نبيل في الشوط الأول .





وخسر الشهداء على ملعبه من فريق الشنواني بهدفين دون رد سجلهما سامح محمد وشيكا .





ومن المقرر ان يقام الجمعة لقاء





وإعتذر كفر الشيخ ابراهيم عن خوض لقاء وطني السبع ليفوز الوطني 3-0 ويصل إلى 18 نقطة .





وإعتذر شبرابخوم عن خوض لقاء أشمون يفوز أشمون 3 - 0 ويرتفع رصيدة إلى 24 نقطة.





ويقام الجمعة لقاء واحد في ختام الدور الثاني للمجموعة الاولى يجمع بين قويسنا مع ميت عافية ويحتاج قويسنا للفوز أو التعادل للتأهل للترقي مع أشمون ومركز شباب قويسنا وتلا .





ترتيب المجموعة الأولى

1- أشمون 24 نقطة

2- وطني السبع 18 نقطة 3- قويسنا 17 نقطة

4- الشيخ ابراهيم 8 نقاط

5- شبرابخوم 6 نقاط.

6- ميت عافية 5 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- م ش قويسنا 22 نقطة 2- تلا 22 نقطة

3- الشنواني 19 نقطة

4- الشهداء 11 نقطة

5- م ش أشمون 10 نقاط

6- م ش أبشيش 3 نقاط

نجح فريق مركز شباب قويسنا فى الصعود الى دورة الترقى محتلا المركز الأول عقب الفوز اليوم على مركز شباب ابشيش فى الجولة الأخيرة من دورى القسم الرابع بخماسية نظيفة.