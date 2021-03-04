Advertisements

البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

الخميس 04/مارس/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، ومع ترقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي صعود "وول ستريت" مع تراجع عوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من التوقعات.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال حدث تنظمه "وول ستريت جورنال" للحديث عن الاقتصاد في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 31435 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة عند 3836 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 13066 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤشرات البورصة الامريكية خطاب رئيس الفيدرالي الامريكي الاقتصاد الامريكي

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحدد بديل كهربا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

تدخل سريع.. 3 لاعبين ينقذون "كهربا" من العقوبة

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. قرار من السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 19 ساعة

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل_ بعد قرار إيقافه.. كهربا يتلقى ضربة قاضية آخرى

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تستقر عند نهاية التعاملات بعد الارتفاع الأخير

تباين في مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

البورصة الأمريكية تواصل نزيف الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة الأمريكية تتعافي بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء

البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

خاص - الأهلي يوجه صدمة جديدة لـ"كهربا"

03:02 م

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

10:00 ص

"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

08:17 ص

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات