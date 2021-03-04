البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، ومع ترقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.





ويأتي صعود "وول ستريت" مع تراجع عوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات.





وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من التوقعات.





ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال حدث تنظمه "وول ستريت جورنال" للحديث عن الاقتصاد في وقت لاحق اليوم.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 31435 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة عند 3836 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 13066 نقطة.