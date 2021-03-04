مواجهات مرتقبة في دورة الترقي لأندية السويس وبورسعيد والإسماعيلية





ينطلق الاثنين المقبل 8 مارس، أولى منافسات دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث، والتى تضم ثلاث أندية « مركز شباب المثلث محافظة السويس، نادى كابسي محافظة بورسعيد، مركز شباب التل الكبير محافظة الاسماعيلية».



ففي المواجهة الاولي، يستقبل مركز شباب المثلث السويسي، نظيره فريق كابسي البورسعيدى على الملعب الرئيسي لشباب المثلث، ويسعى كل فريق حصد الثلاث نقاط من اجل تصدر المجموعة مبكرا.



ويخرج مركز شباب التل الكبير راحه تلك الجولة.





أما المواجهة الثانية تلعب الجمعة المقبل 12 مارس بين كابسى البورسعيدي و مركز شباب التل الكبير الاسماعلاوي، ويخرج الفريق السويسي راحه تلك الجولة، و يختم مباريات الدور الاول يوم الجمعة 19 مارس بين مركز شباب المثلث و مركز شباب التل الكبير وتقام المباراة على ملعب الأول.