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فاركو يسقط فى فخ التعادل مع بنى عبيد بالقسم الثانى

الخميس 04/مارس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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سقط فاركو فى فخ التعادل السلبى أمام مستضيفه بنى عبيد فى المباراة التى أقيمت بستاد هرماس رضوان بنادى بنى عبيد بالدقهلية بختام الدور الأول للقسم الثاني.

بدأ بنى عبيد اللقاء بتشكيل مكون من أحمد حسن ، رجب عبدالتواب ، محمد أمين ، أحمد الدرة ، عصام محمود ، أبوبكر سيلا ، محمد العزب ، السعيد ماهر ، أحمد يوسف ، محمد مجدى ، عادل جمال.

بينما بدأ فاركو اللقاء بتشكيل مكون من محمد شيكا ، محمد سعيد ، سليمان عبدربه ، أحمد عوض ، محمد رجب ، جابر كامل ، بلال جمال ، أحمد البحراوى ، هشام فتح الله ، شريف أشرف ، أنطونى لوكوسا.

شوطى المباراة لم يشهدا أى أهداف من جانب الفريقين رغم محاولات فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى الفوز باللقاء لتعزيز صدارته إلا أنا أبناء بنى عبيد بقيادة عبداللطيف الدومانى كان لهم رأى أخر حيث نجحوا فى إيقاف إنتصارات فاركو المتتالية ليفقد المتصدر نقطتين فى صراع الحفاظ على الصدارة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من الدولى محمد معروف "حكم ساحة" ، تحسين أبوالسادات "مساعد أول" ، سعيد محمد "مساعد ثانى" ، عماد عويس "حكم رابع"

ترتيب المجموعة الثالثة
 
1-فاركو30 نقطة
2- الحرس 28 نقطة
3- البلدية 27 نقطة
4- الأوليمبى 26 نقطة
5- أبو قير 24 نقطة
6- المالية 20 نقطة
7- الرجاء 20 نقطة
8- كفر الشيخ 18 نقطة
9- دكرنس 17 نقطة
10- المنصورة 17 نقطة
11- دمنهور 16 نقطة
12- سبورتنج 16 نقطة
13- الحمام 14 نقطة
14- الجزيرة 14 نقطة
15- بيلا 11 نقطة
16- بنى عبيد 9 نقاط

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